Fischer würden derzeit "eine schwere Zeit durchmachen", sagte Top dem Nachrichtenportal "The Journal": "Weil zu viel gefischt wurde, verdienen sie kein Geld. Wenn sie viel in ihre Schiffe investiert haben und das Geld zur Tilgung ihrer Kredite nicht durch Fischfang verdienen können, werden sie wahrscheinlich eine andere Lösung finden." Und das könne den Weg in die Kriminalität bedeuten.

Hinzu kommt, dass die geografischen Bedingungen an der stark zerklüfteten Küste mit ihren vielen kleinen Buchten, die nicht rund um die Uhr beobachtet werden können, es den Schmugglern besonders leicht machen.

Korrupte Besatzungsmitglieder auf legalen Frachtschiffen sollen laut Polizei bis zu 200.000 Euro dafür bekommen, Kokain-Ladungen vor der irischen Küste abzusetzen, sagte Kriminalhauptkommissar Seamus Boland zu "The Journal". Er leitet die Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen. Diese Zahl verdeutliche, um was für riesige Geldsummen es auf dem lukrativen Drogenschmuggelmarkt gehe – selbst für Leute ganz unten in der Hierarchie.