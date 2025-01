Gesellschaft: Schenk: Viel Sympathie für Programm gegen Senioreneinsamkeit

Dabei geht es etwa um Fahrten zum Arzt, Hilfen beim Einkaufen oder beim Ausfüllen von Formularen für Behörden oder Krankenkassen. Ziel ist es, den Menschen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung zu ermöglichen. 14 der 22 Landkreise und kreisfreien Städte beteiligen sich an dem Programm.