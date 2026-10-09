"Besonders hoch sind depressive Symptome und Angstsymptome in Deutschland aktuell bei jüngeren Erwachsenen", berichtet die RKI-Expertin. "Das ist ein Befund, den wir ernst nehmen müssen." Frauen seien häufiger betroffen als Männer. "Besonders hohe Werte sehen wir aktuell bei jungen Frauen."

Für das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit ergänzt Psychiater Meyer-Lindenberg: "In der Praxis sehen wir einen sehr großen Anstieg bestimmter psychischer Störungen bei jungen Menschen - am deutlichsten bei Essstörungen." Generell zeigen sich depressive Symptome nach RKI-Erkenntnissen häufiger bei Menschen, die keinen höheren Bildungsgrad erreichen konnten. Das gilt auch für Personen mit einem niedrigen Einkommen.

Was bedeutet das für eine Gesellschaft?

Psychische Erkrankungen seien inzwischen die Hauptursache für Frühberentungen, sagt Andreas Meyer-Lindenberg vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. "Sie sind auch ein Hauptgrund dafür, warum Menschen krankgeschrieben sind, häufig sehr lang. Das verursacht einen massiven wirtschaftlichen Schaden."

Leidet auch der gesellschaftliche Zusammenhalt? So zugespitzt lässt sich das aus der internationalen Forschung bislang nicht belegen. Eine zunehmende psychische Belastung kann aber sozialen Zusammenhalt etwa in Familien oder der Nachbarschaft schwächen, weil sie sozialen Rückzug und Konflikte begünstigt. Studien zeigen jedoch zugleich, dass soziale Verbundenheit und Unterstützung psychische Belastungen abfedern können.

Was ließe sich mit Blick auf psychische Gesundheit verbessern?

Für Andreas Meyer-Lindenberg gehört dazu vor allem die Stärkung der Gesundheitskompetenz. "Die Deutschen wissen insgesamt wenig über Erkrankungen und wie man sie verhindern kann", sagt er. Leider wüssten sie ganz besonders wenig über die Psyche. Wissensbasierte Präventionsangebote wie psychologische Erste-Hilfe-Kurse für Laien hält er deshalb für sehr sinnvoll. "Und dazu Schulstunden über die bessere Regulation von negativen Emotionen."

Besonders für Jugendliche und junge Erwachsene wäre es wichtig, dass sie sich besser mit der psychischen Gesundheit auskennen und passende Hilfsangebote leicht finden und nutzen können, sagt auch RKI-Forscherin Cohrdes. "Es ist auch eine Frage der Medienkompetenz", ergänzt sie. "Gerade in sozialen Medien ist es nicht immer einfach zu entscheiden, ob eine Information verlässlich ist."

Hat psychische Belastung etwas mit der Krankheit Depression zu tun?

Äußere Belastungen werden als Ursache oft überschätzt. Depressionen sind eine eigenständige Erkrankung und in hohem Maße Folge einer vererbten oder erworbenen Veranlagung. "Menschen mit dieser Veranlagung erkranken auch bei guten äußeren Umständen", sagt Psychiater Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Eine "Depressions-Epidemie" durch eine Polykrise schließt Hegerl deshalb aus.

Auch andere psychische Erkrankungen seien mehr als eine Reaktion auf äußere Belastungen wie Krisenzeiten, erläutert er. Ängste und Sorgen seien immer ein Teil der Symptomatik von Depressionen und Angsterkrankungen. "Viren oder Kriege sind dann aber nicht die Ursachen dafür. Sie könnten aber wie ein Trigger von der Erkrankung aufgegriffen werden." Dass Finanzsorgen direkt zu psychischen Erkrankungen führen, hält Hegerl für unwahrscheinlich. "Das entspricht weder meiner klinischen Erfahrung noch liegen dafür ausreichend Belege vor."

Gibt es mehr psychische Erkrankungen als früher?

"Wir rechnen in Deutschland in jedem Jahr mit rund 30 Prozent der Bevölkerung, die eine behandlungsbedürftige diagnostizierbare psychische Erkrankung haben", sagt Meyer-Lindenberg. "Das ist wirklich sehr viel. Und eine Häufigkeit, die viele Leute sich nicht so klarmachen." Lange Zeit hätten Forschende gedacht, psychische Erkrankungen seien zwar sehr häufig, die Fallzahl nehme aber nicht zu. "Jetzt legen Daten aus einer internationalen Studie eine Zunahme nahe, insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung."