Gesellschaft O, du frühe - Warum es Mitte November schon weihnachtet

Was Weihnachten mit dem Oktoberfest gemeinsam hat

Was sich sichtbar verändert, sei die Zeit vor Weihnachten. "Das Reformationsfest, Allerheiligen, Allerseelen, die Karnevalseröffnung am 11.11. sowie Buß- und Bettag waren alle sehr punktuell und lokal und scheinen mir im Rückgang begriffen", sagt Rüpke der dpa. "Dagegen dehnen sich zum einen die ursprünglich lokalen Oktoberfeste aus." Zum anderen sieht er einen "rasanten Aufstieg von Halloween".

Und dafür gibt es aus seiner Sicht Gründe: In allen Fällen gebe es die Möglichkeit, "sich aktiv, spür- und sichtbar zu beteiligen, damit den Alltag zu verändern". Auf Dirndl und Lederhosen folgen Kürbisse und Verkleidungen - und darauf dann rote Nikolausmützen für die Weihnachtszeit.

Konsum und der Duft von Tannennadeln

Und so schließt sich dann doch wieder ein "sich selbst verstärkenden Kreislauf von Konsum und Produktion", wie Rüpke sagt. Dabei spiele auch eine Rolle, dass vor allem chinesische Lieferanten den Weltmarkt bedienen und die brauchen - beispielsweise wegen der Transportzeiten - Vorlauf, so dass sich die Zeit "nach vorne ausdehnt".

Die entscheidende Frage für Zukunftsforscher Reichardt ist aber nicht: "Warum beginnt Weihnachten früher?", sondern: "Warum wollen so viele Menschen früher Weihnachten?"

Einen weiteren möglichen Grund dafür liefert eine Studie der Uni Regensburg. Die hat herausgefunden, dass der Duft von Tannennadeln sich positiv auf die Gesundheit auswirkt: "Tannennadeln setzen ätherische Öle frei, die die Abwehrkräfte der Nasenschleimhaut rasch aktivieren. Dabei wird Stickstoffmonoxid freigesetzt, ein wichtiger Marker der Immunabwehr."