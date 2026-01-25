Im Gedächtnis bleiben der Expertin zufolge Dinge, die uns emotional berühren - etwa Musik, Freundschaften, bestimmte Sommer, Aufbruch oder Alltag. Dies präge das Nostalgiegefühl. "Das Gehirn sortiert Erinnerungen nicht nach historischer Relevanz, sondern nach emotionaler Bedeutung und genau deshalb ist Nostalgie selektiv. Es erinnert das, was Halt gegeben hat".

"Viele erleben einen Dauerzustand von Anspannung"

Glaßmeyer ordnet den Trend vor allem als Reaktion auf eine dauerhaft überfordernde Gegenwart ein. "Nostalgie ist ein psychologischer Mechanismus, der dann aktiv wird, wenn sich das Hier und Jetzt zu komplex, zu schnell oder zu wenig kontrollierbar anfühlt und sie entsteht nicht aus dem Nichts. Viele erleben seit Jahren keine einzelnen stressigen Phasen mehr, sondern einen Dauerzustand von Anspannung".

In solchen Momenten greife das Gehirn auf Erinnerungen zurück, die sich emotional sicherer anfühlten. "Aber eben nicht, weil dort alles gut war, sondern weil es sich überschaubarer angefühlt hat". 2016 eigne sich dafür besonders gut, erklärt die Verhaltenstherapeutin.

Denn es liege nah genug, um real zu wirken und nicht wie eine Kindheitserinnerung. "Gleichzeitig liegt es weit genug zurück, um weichgezeichnet zu werden. Belastendes tritt in den Hintergrund und die vermeintliche Leichtigkeit kann nach vorne rücken". Entscheidend sei nicht, ob 2016 objektiv wirklich besser war, sondern wie es sich subjektiv angefühlt habe.

Weniger Algorithmen, mehr Hundefilter

Im Deutschlandfunk erklärte die Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout, beim aktuellen Trend gehe es auch darum, ein Retro-Phänomen in eine digitale Welt zu bringen, die man sich spaßiger, chaotischer und etwas unpolierter vorgestellt hat.

Die Dominanz von Algorithmen und vielleicht auch die enorme Professionalisierung von Social Media habe es vor zehn Jahren nicht in der Form wie heute gegeben - oder man habe sie zumindest noch nicht zu haben geglaubt.

Passend dazu zeigen viele Nutzerinnen und Nutzer in ihren Posts, wie sie 2016 ihre Fotos bearbeitet haben, etwa in Sepia-Optik oder mit einem Hundefilter, der Gesichter spielerisch mit Hundeohren und -nasen versieht. Dazu gehört auch Schauspielerin Eva Longoria. Sie schrieb dazu: "Bringt 2016 zurück, ich vermisse diese Filter".