Gesellschaft: Neuer Präsident des Vertriebenen-Verbands

Berlin - Neuer Präsident des Bundes der Vertriebenen ist der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer. Der 51-Jährige wurde bei einer Versammlung in Berlin mit 98 Prozent gewählt, wie der Verband mitteilte. Mayer war bereits Vizepräsident. Er folgt auf Bernd Fabritius (CSU), der den Verband seit 2014 geführt hatte und sich nun auf sein Amt als Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten konzentrieren will.