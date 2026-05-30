Gesellschaft: Neue Kampagne zeigt Gesichter gelungener Integration

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will mit einer landesweiten Kampagne Beispiele für gelungene Integration sichtbar machen. Vom 1. Juni an berichten "Integrationsbotschafter" über ihre persönlichen Geschichten, teilte das Thüringer Migrationsministerium mit. Die Kampagne soll den Angaben zufolge in den nächsten Monaten verschiedene Persönlichkeiten und Projekte in Thüringen vorstellen – von der Arbeitswelt über das Ehrenamt bis hin zur Bildung. Die Porträts werden unter anderem über soziale Medien und die Website des Ministeriums veröffentlicht.