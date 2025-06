Gesellschaft Millionen Minderjährige Opfer von sexueller Gewalt

Erstmals zeigt die Erhebung nach Angaben der Forscherinnen und Forscher das Ausmaß der Taten und deren Verteilung auf einschlägige Tatorte auch jenseits der katholischen und evangelischen Kirche. Dort war in den vergangenen Jahren immer mehr Missbrauch bekanntgeworden. Nun zeigt die federführend am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim entstandene Studie "ein erhebliches Dunkelfeld" solcher Taten insgesamt.