Teheran - Eine junge iranische Schauspielerin hat sich nach langen Spekulationen im MeToo-Fall um den Filmstar Pejman Dschamschidi (48) als Klägerin zu erkennen gegeben. "Ich will nicht, dass das Leben irgendeines Mädchens oder einer Frau durch ähnliche Erfahrungen bedroht wird", schrieb Melika Parsadust auf Instagram, wie iranische Medien berichteten. "Deshalb verteidige ich mein Recht bis zum Ende – nicht aus Rachsucht, sondern damit solches Verhalten nicht zur Regel wird und andere nicht gezwungen sind, Ähnliches zu ertragen."