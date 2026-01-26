Gesellschaft: Mann will Fränkische Weinhoheit werden – drei Kandidatinnen

Nach Angaben des Weinbauverbands treten zudem drei Frauen bei der Wahl am 13. März in Bad Kissingen an. Die Kandidaten müssen dann unter anderem Fragen etwa über Weintourismus, Digitalisierung und die Deklarierung von Zusatzstoffen beantworten und womöglich einen Lieblingswein präsentieren. Die Jury umfasst Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.