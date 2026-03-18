Gesellschaft - Männer - Bärte Ist der Moustache jetzt angesagt oder nicht?

Wann hatte der fette Schnäuzer seine Hoch-Zeit?
In den 80ern war der Chevron-Bart (ein breiter Streifen, der die gesamte Oberlippe bedeckt und zum Mund hin abgewinkelt ist) en vogue – und ein Inbegriff von (chauvinistischer) Männlichkeit: Man denke an "Magnum"-Serienstar Tom Selleck, Queen-Frontmann Freddie Mercury, Hollywood-Star Burt Reynolds oder "Schimanski"-Darsteller Götz George.
Ist so ein Bart nicht schnell auch uncool?
Nicht jeder Mann mit Bart sieht damit gleich stylish aus. Zum Stil-Haben gehört mehr als ein paar Haare im Gesicht zu tragen. Ein Schnauzbart kann sehr verschieden wirken: vom sympathischen DJ Purple Disco Machine über die beliebte Daddy-hafte Serienfigur "Ted Lasso" (Jason Sudeikis) bis zum durchtriebenen Drogenbaron Pablo Escobar.
Lächerlich statt lässig auszusehen, ist eine weit verbreitete Angst im Kontext vom Schnauzer, der verächtlich auch Rotzbremse, Pornobalken oder Schenkelbürste genannt wird.
Timothée Chalamet wurde etwa schon bei den Golden Globe Awards 2025 wegen seines Schnurrbärtchens verspottet. Moderatorin Nikki Glaser sagte damals: "Du hast die schönsten Wimpern - auf deiner Oberlippe."