Gesellschaft - Männer - Bärte Ist der Moustache jetzt angesagt oder nicht?

Ist der Schnauzbart besonders jugendlich?

Mode-Trends gehen zumeist von jungen Leuten aus. Junge Kerle lassen sich oft als Erstes einen Oberlippenbart stehen, weil das der erste Bartwuchs ist, den man bekommt. Dann geht es meist am Kinn weiter. Wenn ältere Männer jugendlich wirken wollen, lassen sie sich manchmal genau so eine Art Bart stehen, um jünger zu wirken oder vom Bart her mit Jugend assoziiert zu werden. Den Schnauzer oder Schnäuzer bloß als Teil des 80er-Jahre-Comebacks zu deuten, dürfte also zu kurz greifen.