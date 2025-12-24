Berlin - Einsätze wegen Naturkatastrophen und der Krieg in der Ukraine haben den Feuerwehren in Deutschland nach eigenen Angaben mehr Mitglieder beschert. "Das hat den ein oder anderen wachgerüttelt, der sich sagt: Wir müssen wieder zusammenhalten und uns gegenseitig helfen", sagte der Präsident des Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit gab es demnach mehr als eine Million Einsatzkräfte bei freiwilligen Feuerwehren. Bei den Berufsfeuerwehren waren es mehr als 39.000.