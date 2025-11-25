Gesellschaft Knigge-Rat feiert Jubiläum – Schüler beraten bei Netzkultur

Wetzlar/Bamberg - Die Umgangsformen in der Gesellschaft haben sich nach Einschätzung des Deutschen Knigge-Rates während seines 20-jährigen Bestehens deutlich geändert - nun feiert er sein Jubiläum mit einer Beratung durch Schüler. In der Goetheschule im mittelhessischen Wetzlar will der ehrenamtliche Knigge-Rat am Mittwoch (26.11.) mit Jugendlichen einen Leitfaden zu einer respektvollen Debattenkultur in den sozialen Medien erarbeiten. Das teilt der Vorsitzende Jonathan Lösel der Deutschen Presse-Agentur mit.