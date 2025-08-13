Christoph Zimmermann ist zwar erst 32 Jahre und somit noch im besten Jusoalter, dennoch im politischen Geschäft ein alter Hase. „Vor zehn Jahren hatten wir noch vergleichsweise normale politische Debatten. Seither ist alles aufgeheizter, unverzeihlicher, schwieriger geworden“, bedauert der Breitunger, der schon ein Jahrzehnt zu den Führungsfiguren der Sozialdemokratie im Kreis Schmalkalden-Meiningen gehört. „Es geht ins Persönliche. Es werden sogar von Vertretern des öffentlichen Lebens falsche Behauptungen aufgegriffen und diese ungeprüft weitergegeben. Die Bürger wissen dann nicht, was denn nun stimmt.“ Ein aktuelles Beispiel sei die unwürdige Behandlung von Frauke Brosius-Gersdorf, die ihre Kandidatur als Verfassungsrichterin inzwischen zurückgezogen hat. „Ihr ist übel mitgespielt worden“, so Zimmermann. „Sie ist hoch qualifiziert, sie hat sich einen Namen gemacht. Ich habe als Student selbst zahlreiche Aufsätze von ihr gelesen.“ Was man ihr nachsage, stimme so nicht.