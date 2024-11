Gesellschaft: Kirche beklagt Radikalisierung der Gesellschaft

Erfurt - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat eine fortschreitende Radikalisierung und Verhärtung im gesellschaftlichen Miteinander beklagt. "Demokratiefeindlichkeit, Menschenverachtung und Ausgrenzung vergiften unser Zusammenleben", heißt es in einem Beschluss, den die Synode der EKM in Erfurt gefasst hat. Die zunehmende Polarisierung reiche bis in Familien und Freundeskreise hinein und mache auch vor den Gemeinden nicht Halt. "Viele Menschen beteiligen sich aus Angst vor Diffamierung und Gewalt nicht an zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen." Mit Bezug auf die anstehende Bundestagswahl fordern die Kirchenvertreter, dass im Mittelpunkt der Mensch und dessen unantastbare Würde stehen solle.