Gesellschaft Kerkeling kritisiert "Stellvertreterbürgerkrieg" im Netz

Leipzig/Golßen - Der Komiker und Autor Hape Kerkeling beklagt eine massive Verrohung im Internet. "Theoretisch wurde ich im Netz schon gelyncht für all das, was ich gesagt habe", sagte er in einem Podcast zum diesjährigen CSD in Leipzig, dessen Botschafter er ist. Solche Reaktionen bekomme er vor allem, seit er sich offen gegen Rechts positioniere. "Da tobt wirklich ein Stellvertreterbürgerkrieg, den wir Gott sei Dank auf den Straßen noch nicht ausfechten." Umso wichtiger sei es aber, seine Meinung zu sagen.