Gesellschaft Kerkeling kritisiert "Stellvertreterbürgerkrieg" im Netz

Der 61-Jährige ist vor allem für seine Kunstfigur Horst Schlämmer bekannt, sein Buch "Ich bin dann mal weg" über eine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg ist ein Bestseller und wurde verfilmt. Derzeit läuft eine Online-Petition "Hape Kerkeling als Bundespräsident", die bis Samstagvormittag mehr als 47.000 Unterstützer hatte. Auf die Frage, ob er sich das höchste deutsche Staatsamt zutraue, sagte er nun: "Wenn ich so in die Welt schaue und mir angucke, wer in der Welt in führenden Positionen das Sagen hat, dann bin ich geneigt zu sagen: Ja, das traue ich mir zu." Dazu verwies er etwa auf die USA.