Geplanter Veranstaltungsraum "Wir in Weilheim" gegen die AfD

"Solche Veranstaltungsorte dienen dabei nicht nur der Behandlung politischer Themen, sondern sollen gezielt Raum für eine der Szene angegliederte Gegenkultur schaffen, in der identitäre Kunst- und Kulturangebote etabliert werden."

AfD-Angebote: "Feuerzangenbowle" und "Routengehen"

Außer dem "Feuerzangenbowle"-Plakat - der Film wurde in der Vorweihnachtszeit im "Bürgerbüro" gezeigt - hängt an den Räumen der AfD eins für einen "Erlebnisabend" mit "Routengehen, Geomantie & Elektrokultur". Der Untertitel: "Ihr Heim und Garten als Kraftort."

Das Weilheimer Projekt ist nicht das einzige dieser Art in Bayern, sagt Politikwissenschaftler Ruppert-Karakas. Seit 2019 unterhält die bayerische AfD im mittelfränkischen Greding einen ersten festen Anlaufpunkt, wo regelmäßig auch die Landesparteitage stattfinden. In Schwaben hatte es Pläne gegeben, das baufällige Schloss Mattsies in der Gemeinde Tussenhausen zu erwerben, um dort nach seinen Angaben "eine bayerische rechte Kaderschmiede zu etablieren". Der Versuch sei aber vorerst gescheitert, so der Politikwissenschaftler.

Politologe: "Konkrete Verankerung der neurechten Szene in Bayern"

"Insgesamt handelt es sich damit um eine weitere konkrete Verankerung der neurechten Szene in Bayern", sagt Ruppert-Karakas. "Die Grundidee besteht darin, politische Mehrheiten nicht allein über parlamentarische Arbeit zu gewinnen, sondern gezielt den vorpolitischen Raum zu besetzen – also Einfluss auf Denk- und Verhaltensmuster innerhalb der Zivilgesellschaft zu nehmen."

Hauptrednerin auf der Demonstration in Weilheim ist die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch. Vor zwei Jahren sei sie schon einmal bei einer solchen Kundgebung dabei gewesen, sagt sie. "Besser geworden ist seither leider nichts."