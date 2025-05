Gesellschaft: Karin Prien: Ich bin eine jüdische Ministerin

Prien hat eine Reihe jüdischer Vorfahren. Eine Urgroßmutter wurde in einem Vernichtungslager ermordet, eine andere kam in Theresienstadt ums Leben, wie Prien 2022, damals noch Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein, in einem Interview des "Zeit-Magazins" berichtete. Ihre Mutter habe ihr immer davon abgeraten, ihre jüdischen Wurzeln öffentlich zu machen, sagte sie damals. "Für sie lebten wir im Land der Täter." Prien ist in Amsterdam geboren und im rheinland-pfälzischen Neuwied aufgewachsen.