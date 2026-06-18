Gesellschaft Jeder dritte Hesse hat eine Migrationsgeschichte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund jeder dritte Mensch in Hessen hat eine Einwanderungsgeschichte. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden zum Weltgeflüchtetentag (20. Juni) mitteilte, leben 2,1 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Hessen. 1,5 Millionen von ihnen sind den Angaben nach selbst seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Die übrigen 558.000 Personen wurden demnach hierzulande geboren, aber beide Elternteile waren seit 1950 eingewandert. In Hessen lebten 2025 der Statistik zufolge insgesamt 6,2 Millionen Personen.