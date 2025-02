Die von den Pflegeheimbewohnern selbst zu übernehmenden Beträge setzen sich aus drei Komponenten zusammen. Den größten Teil macht der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die Pflege und Betreuung an sich aus. Dieser enthält auch die Ausbildungskosten und betrug zum 1.1.2025 in Bayern 1.950 Euro. Von diesem rechnerischen Wert gehen noch die Zuschüsse ab - sie liegen bei 15 Prozent im ersten Aufenthaltsjahr, 30 und 50 Prozent in den Folgejahren und zu 75 Prozent ab dem vierten Jahr. Hinzu kamen die Investitionskosten von 426 Euro und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung von 910 Euro.