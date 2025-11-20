Gesellschaft: Heimatverbunden und engagiert – Bericht zeigt Bayern-Trends

140 Ideen zur Stärkung der Heimat

Mehr als 11.000 Menschen haben sich den Angaben nach daran beteiligt. Die Bürgerinnen und Bürger forderten etwa, das Ehrenamt strukturell zu fördern und mehr bedarfsgerechten Wohnraum für Ältere zu schaffen. Außerdem sollten politische Themen besser erklärt werden. Insgesamt kamen rund 140 Vorschläge zusammen. Diese sollen laut Füracker nun in die Weiterentwicklung der Heimatstrategie einfließen.