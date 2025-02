In Würzburg ruft ein Bündnis aus rund 20 Initiativen, Organisationen und Vereinen zu einem Wochenende der Demokratie am Unteren Markt auf. Los geht es schon am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) mit einer ersten Demo, eine zweite, größere folgt am Samstag (14.00 Uhr). Die Initiatoren "Omas gegen Rechts" sind auch in Kitzingen aktiv, wo sie um 16.30 Uhr zu einem Lichterspaziergang am Bleichwasen einladen.