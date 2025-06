Gesellschaft: Demokratieberater: Jungen Neonazis Grenzen setzen

Steiner sagte, in den Beratungen von Mobit sei zuletzt ein Fall geschildert worden, in dem sich ein Schüler im Klassenraum als "junger Nationalsozialist" bezeichnet habe. In einem anderen Fall habe ein Lehrer eine Mutter zu einem Gespräch eingeladen, weil ihr Sohn mit einem T-Shirt mit rechtsextremer Symbolik in die Schule gekommen war. Die Mutter habe dem Lehrer gegenüber dann zugegeben, ihrem Sohn das T-Shirt gekauft zu haben – verbunden mit der Aufforderung, es nicht in der Schule zu tragen. Viele der jungen Menschen, die sich rechtspopulistisch oder rechtsextrem äußerten, kämen aus Elternhäusern, die solche Werte entweder teilten oder tolerierten, sagte Steiner.