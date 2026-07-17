München - Die CSU will am Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland auf gar keinen Fall rütteln. "Die CSU hält am Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland fest. Es geht um die Glaubwürdigkeit unserer Politik und das Werteverständnis der CSU", sagte der bayerische CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek der Deutschen Presse-Agentur in München, nachdem Unions-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und dessen Ehemann die Geburt eines Babys mit Hilfe einer Leihmutter in den USA bekanntgegeben hatten.