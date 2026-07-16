Gesellschaft Bund will Heimatgefühl stärken - Hilft das gegen Frust?

Das Agrarressort des CSU-Politikers ist in der schwarz-roten Regierung mit für Heimatpolitik zuständig, und das soll künftig auch noch klarer sichtbar werden. Rainer stellte dafür eine Agenda mit dem Titel "Miteinander ist es Heimat" vor, die vor allem mehr Vor-Ort-Präsenz und Dialog verspricht. "Wir gehen dorthin, wo man uns braucht, etablieren verbindliche Formate und gehen dann direkt in die Umsetzung", sagte Rainer. Denn Heimat sei am stärksten, wenn Menschen konkret erleben, dass sie Dinge so gestalten können, wie sie es auch brauchen.