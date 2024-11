Gesellschaft: Bericht: Wenig Privatkontakte zu Zuwanderern

Erfurt (dpa/th) - Freundschaften und andere nähere private Kontakte zu Zuwanderern sind in der Thüringer Bevölkerung weniger verbreitet als in anderen Bundesländern. Wie aus dem aktuellen Thüringer Zuwanderungs- und Integrationsbericht hervorgeht, hat knapp ein Viertel der Einheimischen im Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen, die aus dem Ausland eingewandert sind. In den westdeutschen Bundesländern trifft das laut Bericht hingegen auf etwa die Hälfte der Bevölkerung zu, in den anderen ostdeutschen Bundesländer inklusive Berlin immerhin auf ein Drittel.