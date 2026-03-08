Gesellschaft Antifeminismus in Deutschland - "Müssen jetzt wütend sein"

Gefahr für die Demokratie?

Antifeminismus rüttelt aber eben nicht nur an heterosexuellen Beziehungen. Er beobachte einen gesellschaftlichen Rückschritt - und eine Gefahr für die Demokratie, sagt Männerberater Süfke. Zu diesem Thema forscht Henninger im Moment. Antifeminismus, sagt sie, sei kein individuelles Thema: "Das fällt nicht einfach vom Himmel, diese Diskurse werden strategisch von extremen Rechten, christlichen Fundamentalisten und in Deutschland von der AfD platziert und geschürt." Dabei werde etwa ein vermeintlicher Frauenrechtsdiskurs mit Migrationsabwehr verknüpft. Nach dem Motto: Sexualisierte Gewalt sei ein Problem, das von Migranten ausgehe.

"Aber Deutschland hat es nicht nötig, sexualisierte Gewalt zu importieren. Wir wissen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik und aus Befragungsdaten, dass das Zuhause der gefährlichste Ort für Frauen ist. Und Partnerschaftsgewalt geht durch alle Bevölkerungsgruppen", erklärt Henninger. Teilweise gebe es auch einen verbrämten Postfeminismus: "Quoten? Brauchen wir nicht mehr."

Wie kann die Gesellschaft Antifeminismus begegnen? Mit mehr Beratung für Jungen, mehr Aufklärungsarbeit an Schulen, mehr Inhalten auf Social Media, die der Manosphere entgegentreten, meint Süfke. "Was ich Eltern und Fachkräften gleichermaßen sage: Diese Jungs sind keine Teufel. Man muss nur mit ihnen reden und klarmachen, was zum Beispiel an Andrew Tate problematisch ist."

Auch Christoph May arbeitet daran, Feminismus an Männer zu bekommen. Er gibt etwa in Unternehmen, an Universitäten oder in der Kultur Workshops zu Männlichkeit. Gerade habe er eine Anfrage der Bundeswehr erhalten, erzählt der Männerforscher. Oft werde er gebucht, wenn Probleme mit Männern aufgetreten seien. "Als erstes geht es darum, die Männer in die Seminare zu bekommen. Sobald "Feminismus" auf dem Flyer steht, halten die das für ein Thema für Frauen", berichtet May.

Abwehrstrategien kommen ohnehin

Helfen könne, wenn männliche Vorgesetzte teilnähmen oder die Teilnahme verpflichtend sei. Flinta-Personen (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Menschen) sollten ebenfalls anwesend sein: "Ihre Erfahrung muss im Raum sein." Er achte auf eine lockere Stimmung - und kläre direkt zu Beginn, welche männlichen Abwehrstrategien es gegen feministische Positionen gebe. "Ich sage den Teilnehmern: Das wird definitiv kommen, wir nehmen das als Gesprächsgrundlage. Männer argumentieren gern von Frauen- und queeren Themen weg, wenn es genau darum geht."

May ist es wichtig, dass niemand seine Veranstaltungen frustriert verlässt. "Männer sollen danach wissen, wie man kritisch über Männlichkeit spricht, ohne das persönlich zu nehmen, und was sie für Frauenrechte tun können", berichtet er. Mit Vorteilen des Feminismus für das eigene Männerleben will er sie hingegen nicht mehr überzeugen. "Über den Punkt sind wir hinaus, wir müssen jetzt wütend sein, wenn Männer schweigen, verharmlosen und relativieren."