Gesellschaft Anderssein als Chance - wie Marcel Friederich zu sich fand

"Wir haben alle Lebenspäckchen zu tragen, egal ob sichtbar oder nicht", sagt der gelernte Sportjournalist. Er wolle seinen Weg aufzeigen, wie er nach und nach damit umzugehen gelernt habe. Gerade weil er seine Krankheit so lange unter dem Deckmantel gehalten habe, habe der Schritt raus für ihn viele Fesseln gelöst. "Ich dachte, der Sport- und Medienexperte Marcel ist angesehen und führt das beste Leben", erinnert er sich. Freiheit habe ihm aber erst gebracht, über den Menschen Marcel zu sprechen.

Eines seiner Hauptziele sei nun, mit seinem Wirken Menschen zu bestärken, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Damit einher gehe das Ziel, einen Beitrag zur Stärkung der Gesellschaft, der Demokratie in Zeiten von viel Populismus und Negativität zu leisten. Das klinge so groß, er habe aber bei sich im Kleinen gesehen, dass er in den Zeiten, in denen er mit sich nicht im Frieden gewesen sei, auch nicht so gut mit anderen umgegangen sei.

Begegnung mit Hitzlsperger

Sehr bewegt habe ihn die Geschichte von Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger, der nach dem Ende seiner Karriere seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte. Hitzlsperger habe ihm erzählt, dass er in seiner Zeit des Verheimlichens regelrecht implodiert sei. Und Hitzlsperger habe ihm auch bewusst gemacht, dass dessen Anderssein nicht anzusehen sei - im Unterschied zu einer Lähmung des Gesichts. "Die nicht sichtbaren Päckchen sind häufig die schwerwiegenderen, weil man sich nicht traut, darüber zu sprechen", sagt Friederich.

Wenn er mit seiner jetzigen Arbeit versuche, Berührungsängste abzubauen, Mut zu machen und für Rücksicht zu werben, wolle er das nie mit erhobenem Zeigefinger tun, betont der 37-Jährige - "sondern mit positivem Spirit, auch mit ein bisschen Selbstironie". Auch deswegen verteilt er bei Veranstaltungen Aufkleber mit einem Smiley mit schiefem Grinsen. Das Thema Inklusion müsse ein Stückweit aus der Jammerecke kommen, findet er.