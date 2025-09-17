Gesellschaft Achtung, dieses Buch kann Sie triggern

Das bestätigt auch eine wissenschaftliche Auswertung. Eine Metaanalyse australischer Forscher aus dem Jahr 2023 kam zu dem Ergebnis, dass die Hinweise entweder keinen Effekt hätten oder dazu führten, dass man sich eher mit den entsprechenden Themen auseinandersetze. Psychologin Langebartels beobachtet, "dass Triggerwarnungen manchmal auch eine Lust am Verbotenen, Lust am Extremen beleben".

Dark-Romance-Autorin ist dankbar für Triggerwarnungen

Eine, die literarisches Interesse am Verbotenen hat, ist die Autorin Bloom aus Karlsruhe. Mit 17 schreibt sie ihr erstes Dark-Romance-Buch, veröffentlicht es mit 18 und teilt seitdem Inhalte dazu in den sozialen Medien.

In ihrer erfolgreichen Buchreihe "Shadowfall Academy" geht es um "moralisch graue Protagonisten, die manchmal wagen über Grenzen zu gehen, die man sich im wahren Leben nicht trauen würde zu überschreiten", erklärt sie der Deutschen Presse-Agentur. Triggerwarnungen findet man in all ihren Büchern - teils auch erst ganz am Ende. Es ist ihre Antwort darauf, dass manche Leser Warnhinweise als Spoiler verstehen.

Auch für Bloom gebe es Themen, über die sie ungern lese. Darum sei sie dankbar, wenn andere ebenfalls Triggerwarnungen einbauten, sagt sie. Dennoch müsse die Entscheidung bei den Autoren liegen. Auch einen Hinweis darauf, für welches Alter ein Buch empfohlen wird, befürwortet die heute 19-Jährige - gerade bei Dark Romance. Das Wichtigste sei, "dass man als Leser wissen muss: Worauf reagiere ich beim Lesen?"

Für Psychologin Langebartels liegt der positive Effekt der Warnungen in der Entscheidungsfreiheit. "Auch Menschen ohne eine Trauma-Erfahrung können davon profitieren."