Ein Heimatabend, der über Grenzen Thüringer und Frankenwälder zusammenführte und das Publikum begeisterte. Die „Haache Stöckraache“ feierten ein würdiges Jubiläumsfest zu ihrem 50-jährigen Bestehen. An drei Festtagen hagelte es nur so von Gratulationen und Dankes- und Lobesreden für Verdienste um die Heimat und Brauchtumspflege. Am Heimatabend am Samstag, wurde vom „Heimat- und Trachtenverein Haig im Frankenwald“, dem die Haache Stöckraache angehören, organisiert und durchgeführt. Vorsitzender Stefan Nüchterlein freute sich sehr über ein volles Festzelt und dem großen Zuspruch auch von Ehrengästen. Darunter waren die stellvertretende Vorsitzende des Trachtengauverbandes Oberfranken, Susanne Frank und Jürgen Gahn, ein bekannter oberfränkischer Kulturpfleger, Volkstänzer, Autor und Moderator aus Gefrees, nach Haig gekommen, er führte mit amüsanten Geschichten und Geschichtla durch das faszinierende Kulturprogramm mit Brauchtumspflege „à la bonne heure“!