Für die Gesellenprüfung zugelassen waren insgesamt 92 Prüflinge. Dazu gehörten 82 Auszubildende aus Südthüringen sowie zehn chinesische Lehrlinge. Sie werden im Zuständigkeitsbereich der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Südthüringen ausgebildet und besuchen die gewerblichen Berufsschulen in Bad Salzungen, Sonneberg und Zella-Mehlis. Die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker zählt in der Region weiterhin zu den gefragtesten und bedeutendsten Ausbildungsberufen im Handwerk.