Ein Händedruck, ein Lächeln, der Gesellenbrief fest in der Hand – im Meininger Volkshaus war am Samstag schnell zu spüren, dass dieser Tag etwas Besonderes ist. 43 junge Frauen und Männer feierten dort ihren erfolgreichen Abschluss und dürfen sich nun offiziell Gesellen im Kfz-Mechatroniker-Handwerk nennen. Rund 200 Gäste, darunter Familien, Freunde und Ausbilder, begleiteten sie bei diesem wichtigen Schritt. Drei der neuen Gesellen sind Frauen, die sich bewusst für einen Beruf entschieden haben, der noch immer überwiegend von Männern geprägt ist.