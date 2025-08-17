Die Spannung schien mit Händen greifbar: Sie mussten sich eine Festrede und etliche Grußworte anhören, weil viele ihnen zum Stat in den neuen Lebensabschnitt gratulieren wollten. Geduld war am Freitagnachmittag bei den jungen Frauen und Männern gefragt, ehe sie endlich auf die Bühne im Bürgerhaus Kressehof in Walldorf gerufen wurden, wo sie ihren Gesellenbrief empfingen. Ein Augenblick, den sie in den vergangenen Jahren, während ihrer Ausbildung, wohl öfter herbeigesehnt hatten. Nun war er da – die Gäste im Saal erhoben sich ihnen zu Ehren, während Kreishandwerksmeister Stefan Förster sie nach altem Brauch der Handwerkerschaft freisprach.