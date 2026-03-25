Geschworenen-Urteil: Meta verliert US-Prozess um Sicherheit junger Nutzer

Santa Fe - Gegen den Facebook-Konzern Meta ist eine Geldstrafe von 375 Millionen Dollar verhängt worden, weil das Unternehmen nach Überzeugung einer US-Jury wider besseres Wissen nicht genug für den Schutz junger Nutzer getan hat. Meta habe damit gegen zwei Gesetze zum Verbraucherschutz des Bundesstaates New Mexico verstoßen, entschieden die Geschworenen eines Gerichts in Santa Fe dem Finanzdienst Bloomberg zufolge. Meta kündigte Berufung gegen das Urteil an. Man sei nicht einverstanden mit der Entscheidung und arbeite hart daran, die Nutzer zu schützen, erklärte ein Unternehmenssprecher.