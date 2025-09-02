Die Mitglieder des Geschwendaer Modellflugclubs (MFC) sind geschockt und sauer: Es ist bereits der zweite Einbruch in ihr Vereinsdomizil auf dem Geschwendaer Kammberg innerhalb von nicht einmal sieben Wochen. Nicht nur, dass es die 40 engagierten Vereinsleute schäbig finden, dass ihr ehrenamtliches Wirken mit dem Diebstahl ihrer Mähtechnik so untergraben wird, auch sind sie schockiert von der Dreistigkeit der Täter.