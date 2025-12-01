Schon seit 35 Jahren gibt es den Heimat- und Fremdenverkehrsverein in Geschwenda. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern – aber die Vereinsmitglieder fanden, es bedürfe dazu keine großartige formvollendete Versammlung mit Reden zur Historie und Ähnlichem, sondern ein erlebnisreicher Ausflug mit gemütlichem Beisammensein wäre viel besser. Und genau das wurde es auch, denn es gab dann tatsächlich solch eine Fahrt. Und das Ziel, die Thüringer Kloß-Welt in Heichelheim (Kreis Weimarer Land), passte genau. Wie Vereinsmitglied und Ex-Bürgermeister Ralf Groteloh dazu schreibt, erlebten die Mitglieder und Gäste des Vereins einen Tag voller kulinarischer Entdeckungen und geselligem Beisammensein in einer der bekanntesten Attraktionen Thüringens.