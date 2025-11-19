In diesen Tagen wurde das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Geschwenda und Diemelsee im Waldbad von Geschwenda gefeiert. Den Rückblick auf diese Partnerschaft hielt der ehemalige langjährige Bürgermeister von Geschwenda, Ralf Groteloh, den Ausblick der heutige Ortschaftsbürgermeister René Buhr. Er versprach, sich dafür einzusetzen, dass die Arbeit des Internationalen Freundeskreises Geschwenda aufrechterhalten und belebt wird. Der Verein sorgt dafür, dass die Partnerschaften nicht nur zu Diemelsee, sondern auch zu Belgentier in Frankreich und Ringmer in England mit Leben gefüllt werden. Buhr will dafür werben, dass sich mehr junge Menschen im Internationalen Freundeskreis engagieren.