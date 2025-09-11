Es war kein Banküberfall, wohl aber ein Angriff auf den Geldautomaten im Herzen von Geschwenda. Seit Mitte Mai ist er außer Betrieb. Ortschaftsbürgermeister Lars Pitan ist nach eigener Aussage seitdem im Gespräch mit dem Vorstand der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, der den Geldautomaten wieder funktionsfähig machen soll. Doch seit dem Einbruchsversuch weist lediglich ein Zettel darauf hin, dass Menschen, die sich mit Bargeld versorgen wollen, den nächsten Automaten in Geraberg finden.