Zeitlarn (dpa/lby) - Der Fund von vier toten Mäusebussarden beschäftigt die Polizei in Niederbayern. Die Kadaver der Greifvögel seien am Sonntag in einem Wald bei Zeitlarn (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Eine Straftat sei nicht auszuschließen. Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet und bitten mögliche Zeugen um Hinweise.