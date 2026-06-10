Geschützte Tiere: Tote Biber bei Bad Aibling gefunden – Verdacht auf Tötung

Tuntenhausen (dpa/lby) - Mehrere tote Biber sind in der Gemeinde Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die geschützten Tiere nicht eines natürlichen Todes starben, sondern getötet wurden.
Mehrere tote Biber, teils vergraben, sorgen im Raum Bad Aibling für Rätsel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wurden die Tiere getötet und warum?
Tuntenhausen (dpa/lby) - Mehrere tote Biber sind in der Gemeinde Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die geschützten Tiere nicht eines natürlichen Todes starben, sondern getötet wurden.
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Zunächst waren der Polizei Bad Aibling bereits Mitte April zwei teilweise vergrabene und stark verweste Biber gemeldet worden. Bei einer erneuten Suche entdeckten die Beamten in den folgenden Tagen weitere tote Tiere, die ebenfalls vergraben waren.
Die Kadaver wurden zur Untersuchung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übergeben. Das abschließende Gutachten steht noch aus.
Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Besonders gefragt sind Beobachtungen von Fahrzeugen auf Feld- oder Waldwegen entlang der Glonn sowie Wahrnehmungen von Schussgeräuschen, insbesondere in den Nachtstunden.