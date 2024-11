Geschützte Tierart: Bibervorkommen wachsen in Thüringen weiter

Erfurt (dpa/th) - Der Bestand der streng geschützten Biber in Thüringen nimmt weiter zu. Nach Schätzung von Experten sind inzwischen rund 900 der Nager an den Flussläufen im Freistaat wieder heimisch. Im Herbst 2023 wurde die Population auf rund 740 Exemplare geschätzt. Die Biber breiten sich laut Umweltministerium aus den benachbarten Bundesländern Hessen, Bayern und Sachsen aus. Hauptzuwanderungsrouten seien die Saale, die Ilm, die Werra und die Weiße Elster sowie kleinere Fließgewässer in Hildburghausen oder Sonneberg. Mittlerweile gebe es außer im Altenburger Land keine größeren Verbreitungslücken mehr, hieß es.