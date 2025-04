Geschützte Art: Thüringen für niedrigeren Schutzstatus für Wölfe

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesregierung unterstützt eine Bundesratsinitiative aus Brandenburg, mit der der Schutzstatus von Wölfen heruntergesetzt und bundesweit die Jagd auf die Raubtiere ermöglicht werden soll. Der Wolfsbestand in Thüringen habe sich in den vergangenen zehn Jahren sehr dynamisch entwickelt, sagte Umweltminister Tilo Kummer (BSW) nach der Kabinettssitzung in Erfurt. Laufe die Entwicklung so weiter, seien zunehmende Probleme mit Tierhaltern und Anwohnern zu befürchten. "Deshalb ist es notwendig, jetzt zu reagieren." Der Antrag Brandenburgs soll an diesem Freitag im Bundesrat behandelt werden.