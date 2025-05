Die Tiere leben an Fließgewässern in Kolonien, in denen sie Biberburgen und -dämme errichten. Sie nagen dafür Bäume an, deren Holz für sie auch Futter ist. Bis vor wenigen Jahrzehnten galten Biber in Deutschland als nahezu ausgerottet, in Thüringen galt die Art dem Ministerium zufolge seit Mitte des 19. Jahrhunderts als verschollen. 2007 kehrten die ersten Tiere zurück nach Thüringen.