Spätestens die gähnende Leere auf dem Parkplatz und die Transporter diverser Handwerksfirmen vor dem Eingang machen auch dem Unwissenden deutlich, dass das H2Oberhof derzeit nicht besucht werden kann. Das Freizeit- und Erlebnisbad hat für insgesamt zwei Wochen geschlossen, da die jährliche Revision ansteht. Noch vor dem langen Feiertagswochenende und den sich anschließenden Herbstferien sollen Bad und Sauna wieder geöffnet sein.