Spätestens die gähnende Leere auf dem Parkplatz und die Transporter diverser Handwerksfirmen vor dem Eingang machen auch dem Unwissenden deutlich, dass das H2Oberhof derzeit nicht besucht werden kann. Das Freizeit- und Erlebnisbad hat für insgesamt zwei Wochen geschlossen, da die jährliche Revision ansteht. Noch vor dem langen Feiertagswochenende und den sich anschließenden Herbstferien sollen Bad und Sauna wieder geöffnet sein.
Geschlossen wegen Revision Baulärm statt Badespaß im H2Oberhof
Caroline Berthot 23.09.2025 - 17:30 Uhr