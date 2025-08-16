Eine Anfrage zur Änderung des Geschlechtseintrags hatte AfD-Stadtrat Hans-Joachim Fiedler zur Stadtratssitzung am Donnerstag gestellt. Das Thema Geschlechtseintragung sei in den vergangenen Monaten von einer breiten Öffentlichkeit kontrovers diskutiert worden, sagte Fiedler. Insofern sei es interessant zu wissen, wie viele Einwohner von Ilmenau als „divers“ gelten und wie viele einen Antrag auf Geschlechtsänderung gestellt haben.