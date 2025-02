Geschlechterrollen: Festivalleiterin wünscht sich mehr Mut bei Kinder-Filmen

Kinder bestimmen, wer Hauptpreise gewinnt

Der Goldene Spatz gilt laut Veranstalter als das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland. Die Besonderheit ist, dass in den Jurys Kinder sitzen, die die Trophäen in Form des Goldenen Spatzes an die Gewinner vergeben. Neben Filmen und Serien geht es etwa auch um Apps. Die Festivalwoche dauert in diesem Jahr vom 1. bis zum 7. Juni. Traditionell geht es in Gera los und endet in Erfurt. Das Festival gilt auch als wichtiger Branchentreff für Medienexperten.