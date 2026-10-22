Geschlagen und bestohlen: 14-Jähriger aus siebenköpfiger Gruppe heraus angegriffen

Rimbach (dpa/lhe) - Ein 14 Jahre alter Junge ist in Rimbach im Landkreis Bergstraße von drei Jugendlichen aus einer siebenköpfigen Gruppe heraus angegriffen und beraubt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilte, nahmen Einsatzkräfte am Mittwochabend im Rahmen einer Fahndung kurz nach der Tat zwei Jungen im Alter von 13 Jahren vorläufig fest. Alle bei der Tat Anwesenden seien in einem ähnlichen Alter, hieß es.