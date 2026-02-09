Geschirrverlust Warum so viel Besteck aus Bayerns Mensen verschwindet

Übrigens scheint das Phänomen des Besteck- und Geschirrdiebstahls recht spezifisch für Mensen zu sein. Eine kursorische Abfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass es etwa in den 31 Mitarbeiterrestaurants im Eigenbetrieb der Firma Siemens - mit bundesweit immerhin rund 30.000 Gästen pro Tag - zu keinem signifikanten Schwund kommt. Auch die Restaurantkette L'Osteria mit Sitz in München hat damit "glücklicherweise kein Problem". Und aus dem Landtag heißt es, dass dort weder in der Kantine noch in der Gaststätte nennenswerte Verluste an Besteck oder Geschirr zu verzeichnen seien.