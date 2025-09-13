Für ihre historische Auseinandersetzung mit dem Thema „Bis hierhin und nicht weiter – Grenzen in der Geschichte“ sind Schülerinnen und Schüler der 5. und 12. Klassen des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums mit einem thüringischen Landessieg für die beste Gruppenarbeit beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten prämiert worden. Ihr Beitrag über den authentischen Geschichtsort Point Alpha mit dem Weg der Hoffnung und dem Grünen Band überzeugte die Jury. Im Rahmen eines Festaktes im Erfurter Rathaus nahm die Delegation aus Bad Salzungen nun als Belohnung eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro von Ministerpräsident Mario Voigt und Oberbürgermeister Andreas Horn entgegen.