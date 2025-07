Geschichtsvermittlung: Lernen und Helfen - Bildungscamps in KZ-Gedenkstätten

Aktuell laufen in beiden Gedenkstätten sogenannte Study-and-Work-Camps mit internationaler Beteiligung. In Buchenwald arbeiten die jungen Leute unter anderem an der Pflege des Gedenkwegs Buchenwaldbahn. Er erinnert an jene Trasse, die Buchenwald mit der Stadt Weimar verband und über die Häftlinge in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht wurden. Im ehemaligen KZ Mittelbau-Dora sollen die Teilnehmer die Umrisse einer ehemaligen Baracke im einstigen Krankenlager markieren.